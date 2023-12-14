Kolombiya, kedi kumu satın alacak

Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülkeler konumuna yerleşen Kolombiya, stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda gösterdiği ayrıcalıklar ile ön plana çıkıyor. Bugün ise Türkiye ile hali hazırdaki ticaret hacminin en kısa sürede 5 milyar dolara ulaşması hedeflenen Kolombiya’dan, Türkiye pazarına bir adım atıldı.

Bu kapsamda Kolombiya’da kimyasal-mineral kökenli gübrelerin yanı sıra gübre üretimi ve formülasyonuna yönelik kimyasal maddelerin ithalatını ve dağıtımını yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türkiye’den kedi kumu ithal edeceğini belirtti.

Kolombiya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek https://www.forie.com/tr/apps/ üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Kolombiya pazarına ulaşın

Kolombiya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Kolombiya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.