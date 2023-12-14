Kosova, derin dondurucu ithal edecek

Türkiye, 17 Şubat 2008’de Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilanının ertesi günü ülkeyi tanıyan ilk ülkelerdendir. İki ülke ekonomik, ticari, politik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çok fazla alanda iş birliği içindedir. Bu ilişkiler tarihi ve kültürel güçlü bağlara dayanır. Ayrıca Türkiye hem yatırımda hem de ticarette Kosova’nın ilk beş partneri arasında yer almıştır.

Bugün ise son 15 yıl içinde Türkiye’ye ihracatını 10 kat arttıran Kosova’dan bir ihracat fırsatı daha geldi. Elektrik-elektronik sektöründe hizmet veren bir e-ticaret firması Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla, Türk üreticilerden derin dondurucu tedarik edeceğini bildirdi.

Kosova’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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