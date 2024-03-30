‘Kumaş ihracatçıları’ için fırsat kapısı bugün Moldova’ya açılıyor!

Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen Türkiye’nin B2B platformu TurkishExporter, bugün Moldova’dan gelen bir ithalat ilanını kullanıcılarına sundu.

Buna göre, Moldova’da çeşitli kumaşların üretimini yapan ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den dokusuz kumaş satın alacağını belirtti.

Moldova’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla kumaş ithalatçısı şirketler listesine erişin!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.