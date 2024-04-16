Kumaş üreticileri! Güney Afrika’ya ihracat kapısı aralandı

Her gün inşaat, gıda, tekstil, ambalaj gibi sayısız sektörde sayısız ilanı kullanıcılarına sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün ise kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bu platforma Türk kumaş üreticilerini sevindirecek bir fırsat geldi.

Bu kapsamda Güney Afrika’da çeşitli hediyelik eşyaların toptan satışını yapan bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den polyester kumaş satın alacağını belirtti.

Güney Afrikalı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla kumaş ithalatçısı şirketler listesine erişin!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.