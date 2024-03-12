‘Kumaş üreticileri’ için ihracat kapısı bugün İtalya’ya açılıyor!

Türk tekstil sektörü 2023 yılında en fazla ihracatı Avrupa’ya yaparak, 2 milyon 329 bin 985 ton ürün karşılığında 9 milyar 558 milyon 447 bin dolar gelir sağladı. Sektör 199 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi. En çok geliri 5 milyar 947 milyon 998 bin dolarla kumaştan kazandı.

En fazla dış satım 3 milyar 498 milyon 158 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Sektörün ihracatında ilk sıradaki ülke ise 749 milyon 431 bin dolarla İtalya. İtalya'yı 600 milyon 31 bin dolarla Belarus ve 471 milyon 931 bin dolarla ABD izledi.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin tekstil ihracatı 10 milyar dolara yaklaşırken Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

İtalya, bambu kumaş üreticisi arıyor!

Tekstil ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de İtalya’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda İtalya’da bebek ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den bambu kumaş satın alacağını belirtti.

İtalya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.