Kuveyt, dondurulmuş patates ithal edecek

Türkiye ve Kuveyt, 2022 yılında 956 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşarak tarihi rekora ulaşarak iki ülke arasında gerek ticari gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli bulunuyor. Kuveyt’ten neredeyse hergün farklı sektörlerden alım ilanları yayınlayan TurkishExporter bugünde gıda sektörünün bir alt kategorisi olan dondurulmuş gıda ürünü satın almak isteyen bir firmanın ilanı paylaşıldı. Restoranlar, snack barlar, kafeler, fast food firmalarına yiyecek ve içecek alanında ürün tedarik hizmeti sunan firma, çeşitli şekillerde dilimlenmiş ve dondurulmuş patates satın almak istiyor. Alım ilanını bırakan Kuveytli ithalatçı firma ödeme ve firması hakkında detaylı bilgi paylaşarak Türk firmalarından geri dönüş beklediğini belirtti. Bu ithalatçının iletişim bilgilerine erişmek isteyen ihracatçı Türk firmalar Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilanın detaylarını görebilir ve iletişime geçebilirler.

GTİP Kodu 071010 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 071010 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: Patates (pişmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş)