Kuveyt, levrek ve çipura tedarikçisi arıyor

Türkiye ve Kuveyt’in Turgut Özal döneminde başlayan ekonomik ilişkileri halen finans, gayrimenkul, imalat, turizm gibi sektörlerle devam ediyor. Ayrıca 427 Kuveytli şirketin de Türkiye’de 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunuyor. Böylelikle İki ülke arasında gerek ticari gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli olduğu ise gözlerden kaçmıyor. Bugün bu potansiyeli fırsata çevirmek isteyen Türk üreticilere, Kuveyt’ten bir ithalat talebi geldi.

Kuveyt’te faaliyet gösteren bir e-ticaret şirketi, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter'a bıraktığı ilanla, Türk balık ihracatçılarından levrek ve çipura talep etti. Eğer balık ve deniz ürünleri üretiyorsanız, bu ihracat fırsatını değerlendirmek için Forie uygulamasını indirip basic üyelik talebinde bulunabilirsiniz. Böylece bu talebe ücretsiz ulaşabilir ve balık ürün gamınıza yeni bir ihracat müşterisi ekleyebilirsiniz.

Türkiye’de ihracatın yıldız sektörü: Su ürünleri

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, geçtiğimiz yıl 103 ülkeye balık tedarik ederken, bunun üçte ikisini Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyor. İhraç edilen balıklar, avcılık ve yetiştiricilik yöntemleriyle elde ediliyor. 2022’de avcılık yoluyla 335 bin 3 ton, yetiştiricilikle ise 514 bin 805 ton üretim yapıldı. Avcılıkta sezonun yıldızı palamut olurken, onu hamsi, istavrit ve lüfer takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla da en çok çipura, levrek ve alabalık üretildi. Türkiye'nin marka değeri olarak kabul edilen Türk somonu üretimi de bir önceki yıla göre %43 artarak 45 bin tona ulaştı. Tüm balıklara hem iç hem de dış pazarlardan yoğun talep gelmeye devam etti.

Çipura'da dünyanın en büyük üreticisi konumundayız

Türkiye son 25 yılda su ürünleri sektörüne yaptığı yatırım sonrasında çipurada dünyanın en büyük üreticisi konumuna gelirken, ihracatta ise dünya ikincisi oldu. Levrekte ise Avrupa'nın en büyük üreticisi konumundayken, ihracatında dünya ikincisi. Ayrıca Türkiye 2022 yılında su ürünleri sektörü olarak 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2023 yılında 1,8 milyar dolar, 2024 yılında ise 2 milyar dolar dövizin Türkiye’ye kazandırılması bekleniyor.