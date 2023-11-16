Kuzey Makedonya, strafor duvar paneli satın alacak

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler 2000’li yılların başından itibaren önemli bir artış kaydetti ve dış ticaret hacmi 20 yılda 10 kat artış göstererek, 2022 yılı itibarıyla 1 milyar dolara yaklaştı. Ayrıca Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya’daki varlığı, iki ülkenin iş dünyasındaki yakın ilişkileri bu müttefikliğin sürmesine ve gelişmesine katkı sağladı.

Bugün ise Türkiye’nin Avrupa’ya açılan önemli geçit noktası Makedonya’dan, Türkiye’deki üreticileri sevindirecek bir ithalat talebi geldi. İhracatçılar için büyük fırsatlar barındıran Makedonya pazarına giriş bileti olabilecek bu talep, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu Turkishexporter’da yayınlandı. Makedonya’da e-ihracat ve ithalat sektöründe faaliyet gösteren firma yayınladığı bu ilan ile strafor duvar panelleri üreten bir firmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Makedon ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.