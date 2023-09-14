Libya firması, medikal giyim ürünleri ithal edecek

Libya'nın toplam ithalat rakamı 17,33 milyar doları bulurken, Türkiye'den 2,84 milyon dolarlık ürün ithalatı ile toplam miktarın önemli bir kısmını karşılıyor. Ayrıca Türkiye, Libya’nın en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Bu güçlü ekonomik ilişkiler, her iki tarafa da karşılıklı yarar sağlayarak rakamların artması ve 2023 Libya ihracat hedefinin üstünde tamamlanması bekleniyor.

Libya’da faaliyet gösteren bir sağlık sektörü firması, TurkishExporter’a bugün bıraktığı bir ilanla Türkiye’den medikal giyim ürünleri ithal edeceğini söyledi. Tıbbi üniforma ve beyaz önlük için fiyat tekliflerini beklediğini söyleyen bu firmanın iletişim bilgilerine ulaşmak için Forie sayfasını ziyaret edebilir, demo üyelik oluşturabilirsiniz.