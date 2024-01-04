Lübnan, akrilik levha ithal edecek

Lübnan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, 2023 yılında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ise Suriye ve Lübnan'a 1,1'er milyar dolarlık dış satım gerçekleşti.

Yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte bugün Lübnan’dan Türkiye’ye bir ihracat kapısı daha aralandı. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan Lübnanlı firma, Türkiye’den akrilik levha satın alacağını belirtti.

Lübnanlı ithalatçıyla iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirler.

Lübnan pazarına kolay ulaşım

Lübnan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Lübnan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabilirsiniz.