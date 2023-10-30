Lübnan, deterjan esansı satın alacak

Son verilere göre Türkiye, Lübnan'ın ikinci büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. Türkiye-Lübnan ticaret ilişkileri, her iki ülkenin de ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. Türk iş dünyası, Lübnan pazarındaki fırsatları değerlendirmeye devam ederek, bu olumlu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Uluslararası şirketlerinin sıkça ilanlarını yayınladığı e-ihracat platformu TurkishExporter'da, Lübnan'dan yeni bir alım ilanı daha yer aldı. Alım talebinde bulunan Lübnanlı ithalatçı şirket, hijyen ve temizlik sektöründeki üretimleri için Türkiye’den deterjan esansı satın almak istediğini ve Türk firmalardan en kısa sürede fiyat teklifi beklediğini belirtti.

Bu ithalatçı ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.