Lübnan, kişisel güvenlik malzemeleri alacak

Türkiye olarak Lübnan’ın en büyük ikinci tedarikçisi ülkesiyiz. 2 milyar 425 milyon dolarlık ihracat yaptığımız Lübnan, 19,5 milyar dolarlık ithalatı ile dünya ithalat sıralamasında 82. sırada yer alıyor.

TurkishExporter’da çok sık ilan yayınlanan bu ülkeden bugün yeni bir ilan daha yayına girdi.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında kişisel güvenlik malzemeleri temin etmek isteyen Kuveytli ithalatçı talebini şöyle bildirdi: “İşçi tulumları, güvenlik ayakkabısı, güvenlik gözlüğü ve kask istiyorum.”

Bu güvenlik malzemeleri ithalatçısı firma iletişime geçmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan sayfasından alıcıya yazabilir.

Daha önce Forie ve TurkishExporter’da hiç üyelik yapmamış firmalar ise onaylanmış basic demo üyelik hakları ile firma bilgilerine ulaşabilirler.