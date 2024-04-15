Lübnan, mutfak eşyaları ihtiyacını Türk üreticilerden karşılayacak!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de mutfak eşyaları sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Lübnan pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda HORECA sektörüne özel kapsamlı çözümler ve malzemeler sunan Lübnanlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden çeşitli mutfak eşyaları satın alacağını belirtti.

Lübnanlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Lübnan pazarına kolay ulaşım

Lübnan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Lübnan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine ulaşabilirsiniz.