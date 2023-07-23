Lübnan'da Türkçe ticaret yapabilirsiniz

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Peki haberde yer alan Lübnan Türkleri kimlerdir? Sayıları ne kadardır merak ediyor musunuz?

Lübnan'da Türkçe konuşan halk, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim döneminden beri Lübnan'da yaşayan Türkler veya başka deyişle Türkmenlerdir. Öncesinde ise Tolunoğulları, İhşîdîler, Selçuklular, Memlûkler döneminden beri de bölgede Türkler yaşamaktadır.

Akkar, Baalbek, Beyrut, Trablusşam gibi yerlerde yaşayan Türklerin 2011 yılına 80 bin nüfusa sahip olduğu yazılmışsa da şimdilerde bu sayının şimdilerde 100 bini aşmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Aradan geçen beş asra rağmen kendi aralarında Türkçe konuşmaya ve göreneklerini yaşatmaya devam ediyorlar. Son yıllarda Türkçe dizilerin sıkça izlenmesi ve internetin yaygınlaşması ile birlikte burada yaşayan halkın Türkiye'ye ve Türkçe ‘ye karşı ilgisinin arttığı bilinmektedir.