Lübnan’dan toz deterjan alım ilanı

Türkiye'den toz deterjan ithal etmek isteyen Lübnan firması, Türk üreticilere ulaşmak için Forie ihracat platformunu tercih etti.

Lübnan’da hizmet veren firma, Forie'de yayınladığı ilanda kısa süre içerisinde üreticilerden Beyrut Limanı için fiyat teklifi beklediklerini söyledi. Firmanın ilk etapta talep ettiği toz deterjan miktarı ise 20 kg’lik paketler hâlinde toplam 25 ton.

Toz deterjan alım ilanı detaylarına buradan ulaşın.

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76 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nün yıllık olarak hazırladığı raporlara göre 2022 yılında global ölçekte toplam 76,2 milyar dolarlık sabun, yüzey-aktif organik madde ve deterjan ihracatı yapılmıştır. Türkiye bu ihracat havuzunda 1,2 milyar dolarlık ihracatla 16. Sıraya yerleşmiştir.

Ülkemizin en çok sabun, yüzey-aktif organik madde ve deterjan ihracatı yaptığı ülke 160 milyon dolarla Rusya.

Türkiye 2. sırada yer alıyor

Söz konusu sektörde Lübnan 2022 yılı içerisinde toplam 49,7 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Sektörel olarak hazırlanan Lübnan ithalat listesinde Türkiye 2. sıradadır. Ülkemizin Lübnan’a yaptığı sabun, yüzey-aktif organik madde ve deterjan ihracat miktarı ise 8,3 milyon dolardır.