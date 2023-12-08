Macaristan, PVC branda ithal edecek

2001 yılı itibariyle Türkiye ile dış ticaret hacmini artıran Macaristan, Türkiye pazarındaki payını daha da genişletmeyi hedefliyor. Bu durum Türkiye'deki ihracatçılar için ise son derece önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Bu fırsatlardan faydalanmak isteyen ihracatçılar için, Dünyanın dört bir yanındaki ithalatçılara ve ihracatçılara imkanlar sunan TurkishExporter'a, Macaristan'dan bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda 1997 yılından beri müşterilerine branda monte etme alanında geniş bir yelpazede hizmet veren Macar firma, B2B E-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türk üreticilerden kamyonları örtmek için kullanılan PVC brandalar satın alacağını belirtti.

Macar firma ile iletişime geçecek olan üreticiler, Forie mobil ihracat platformunda basic üyelik hesabı açabilirler.

“Forie Databank” ile Macaristan pazarına kolayca ulaşın

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Macaristan pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank" Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Macaristan’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.