Macaristan, temizlik ekipmanları satın alacak

Türkiye, Orta Avrupa’da yer alan Macaristan’ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında 21. sırada yer almaktadır. Bu, Türk ihracatçıları için Macaristan’ın gelişmeye açık bir pazar olduğunu göstermektedir. Hergün dünyanın dört bir yanından alım ilanları paylaşılan TurkishExporter’a bugün bu ülkeden temizlik sektörünü ve ihracatçılarını ilgilendiren bir ithalat talebi geldi. Temizlik ve hijyen sektörüne dair malzeme ve ekipmanların parakende ve toptan satışını yapan e-ticaret şirketi, paspas, kova, temizlik fırçası gibi bütün temizlik ekipmanlarından toptan bir alım yapmak istiyor. Alım ilanını bırakan ithalatçı firma Macaristan’ın başkenti Budapeşt’te faaliyet gösteriyor ve Türk firmalarından ürünler hakkında bilgi ve fiyat teklifi bekliyor. İlan ile ilgilenen ihracatçılar, Macaristan’lı ithalatçının iletişim bilgilerine erişmek için Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

GTİP Kodu 960390 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 960390 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: Paspaslar ve deri toz bezleri; süpürge veya fırça yapımı için hazırlanmış düğümler ve tutamlar; kauçuktan veya diğer esnek malzemelerden yapılmış silecekler; süpürgeler ve fırçalar, başka yerde sınıflandırılmamış