Macaristan, Türk ihracatçılarına parlak bir gelecek vaat ediyor

Macarlar Türk müdür? sorusu ile son yıllarda en çok konuştuğumuz ülke Macaristan, Türkiye gündeminde her zamankinden çok daha fazla yer alıyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) veya eski adıyla Türk Konseyi’ne üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'dan gibi ülkelerin ardından Macaristan'ın ise gözlemci statüsünde yer alması Türk kamuoyunda Macaristan'a olan ilgiliyi her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin en büyük ihracat platformu olan TurkishExporter ve kardeş markası Forie.com'da artan bu ilgiye destek vermek için on binlerce Macar firmasının iletişim bilgilerinin yer aldığı yeni verilere yer verdi.

Forie platformu, bu bilgilere erişmek için Dünya Gazetesi okurlarına test imkanıda sağlıyor.

Macaristan Türkiye ticareti

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde gelişmiştir. 2018 yılında 1,1 milyar olan ticaret hacmimiz, 2022 yılından yaklaşık 1,5 milyar doları buldu. Geçen yılın rakamlarına göre 158 milyar dolar ithalat yapan Macaristan ithalatında yüzde 1 pay alabiliyoruz. Macaristan'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında 21. sıra ile maalesef çok gerilerdeyiz.

2022 Macaristan Dış Ticaret Verileri:

Toplam ithalat: 158,4 milyar dolar

Macaristan'ın En Çok İthal Ettikleri

85 GTİP Elektrikli Makineler: 31,4 milyar dolar

27 Mineral Yakıt ve yağlar: 23,8 milyar dolar

84 Makine Sanayi: 20,9 milyar dolar

87 Oto Sanayi: 13 milyar dolar

39 Plastik Sanayi: 7,2 milyar dolar

Macaristan'ın en çok ithalat yapılan 5 ülke:

Almanya: 33,5 milyar dolar

Avusturya: 11,3 milyar dolar

Çin: 10,7 milyar dolar

Slovakya: 10,5 milyar dolar

Rusya: 9,6 milyar dolar

Türkiye'nin Macaristan'a ilk 5 ihracat kalemi:

87 Oto Sanayi: 302,5 milyon dolar

84 Makine Sanayi: 186 milyon dolar

85 Elektrikli Makineler: 135 milyon dolar

73 Demir ve Çelikten Eşyalar: 132,4 milyon dolar

39 Plastik Sanayi: 110,2 milyon dolar

İhracat ve İthalat: Ticaret dengesi genellikle Türkiye'nin lehine olmuştur. Türkiye, çeşitli sektörlerden ürünlerin ihraç edildiği bir pazar konumundadır. Türkiye'nin başlıca ihracat ürünleri arasında tekstil ve hazır giyim, otomotiv parçaları, demir-çelik ürünleri, kimyasallar ve elektronik eşyalar bulunur. Türkiye, aynı zamanda tarım ürünleri, mobilya ve ev eşyaları gibi ürünleri de Macaristan'a ihraç etmektedir.

Yatırımlar: Türk şirketlerinin Macaristan'da yatırımları artmaktadır. Özellikle otomotiv, enerji, perakende ve inşaat sektörlerinde Türk şirketleri faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda Macar şirketler de Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

İş Forumları ve Fuarlar: Macaristan ve Türkiye arasında iş forumları ve ticaret fuarları düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, iş insanlarının bir araya gelmesini, iş birliği fırsatlarını değerlendirmesini ve ticaretin artırılmasını sağlamaktadır.

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri, her iki ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktadır. İki ülke arasında ticaretin daha da geliştirilmesi için iş birliği ve ticaretin kolaylaştırılması önemli bir adımdır.