Makedonya e-ticaret firması, terlik ithalatı yapacak

Kuzey Makedonya’da faaliyet gösteren bir e-ticaret firması, terlik ithalatı yapmak için TurkishExporter’da ilan açtı.

Medikal alan odaklanmış kurumsal web sitesi bilgileriyle alım ilanı açan ithalatçı özetle şunu yazdı: “Türkiye’den kadın ve erkek terlikleri almak istiyorum.”

İlanı detayına erişmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olabilirsiniz veya Forie mobil ihracat uygulamasında medikal alanında tanımlanmış bir demo üyeliğinizin olması gerekir.

İhracatçıların yeni gözdesi: Yerel ve güçlü e-ticaret şirketleri

Pandemiyle beraber hızla büyüme sürecine giren e-ticaret sektörü, 2022 yılında 5,5 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl ise bu rakamın 7 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Yatırım ve hammadde ürünleri hariç diğer tüm sektörlerde e-ticaret şirketleri, ihracatçıların gözdesi olmaya aday.

Özellikle yukarıda yer alan ilanda olduğu gibi bir alan odaklanmış ve başarılı e-ticaret şirketleri çok büyük cirolar üretebiliyorlar.

Yüzlerce üründe ithal ve toptan alım yapan e-ticaret firmaları özellikle çoklu ürün yüklemesi yapabilecek ihracat aracılık şirketlerine de ilgi gösterebiliyorlar. Sektörde çok güçlü e-ticaret şirketleri de büyük üreticilere büyük siparişler geçebileceği de göz ardı edilmemeli.