Makine ihracatçıları! Pakistan şeker öğütme makinesi talep ediyor!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, bugün dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında dokuzuncu sırada olan Pakistan’dan bir ithalat talebi yayınladı. Bu kapsamda Pakistan’da çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ithalatçı bir ilanında Türkiye’den şeker öğütme makinesi satın alacağını belirtti.

Pakistanlı ithalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.