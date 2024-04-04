Malezya, Türkiye’nin lezzetli ‘incirlerine’ talip!

Malezya, Güneydoğu Asya'nın üçüncü büyük ekonomisi olarak öne çıkıyor ve dünya genelinde iş yapma kolaylığı açısından 12. sırada yer alıyor. Ülke, katılım ekonomisini en etkin şekilde benimseyen ülkelerden biri olup İslami bankacılık varlıklarıyla da dünyanın en büyük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Son yıllarda ise Türkiye ile olan ilişkilerini ve iş birliğini hızla geliştiren Malezya, Türk üreticilere önemli fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda Malezya’da faaliyet gösteren bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında https://www.forie.com/en/imports-exports/fig-import-request-malaysia-753174/ Türk üreticilerden incir satın alacağını belirtti.

Malezya’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek https://www.forie.com/tr/apps/ üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla yaş meyve sebze ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini https://www.forie.com/en/databank/food-industry/vegetables-and-fruits/ üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.