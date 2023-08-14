Malta’dan talep var: Okul kıyafetleri almak istiyoruz

Güney Avrupa’da yer alan ve bir adalar devleti olan resmi adıyla Malta Cumhuriyeti, dünya ithalat sıralamasında 120. Sırada yer alıyor. Toplam ithalatı 8,5 milyar dolar düzeyinde ve ithalatının çok önemli bir bölümünü teşkil eden 1,9 milyar dolarlık ithalatını İtalya’dan yapıyor. Türkiye, bu ülkeye 200 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyor.

Malta’da yerel okullara spor kıyafetleri tedariği yaptığını söyleyen ithalatçı, ilanda özetle şunları yazdı: “Şirketimiz yerel okullara spor kıyafetleri tedarik etmektedir ve şu anda gömlekler, pantolonlar, blazer ceketler, formalar vb. dahil okul üniformaları için iyi bir tedarikçi arıyoruz.”

Okul kıyafetleri almak üzere Türkiye’ye yönelen bu ithalatçının alım talebine dair ilanı şurada görebilirsiniz.

Bu ilanda yer alan markanın satın alma organizasyonu ile temas kurmak isteyen sektör şirketleri Forie mobil ihracat platformunda demo hesap açmaları halinde, Forie destek ekibi ilgili üye adayına uygulama kullanım onay sürecini tamamlatıp firmayı görüşmeye açabiliyor.