Mauritius firması, kuluçka yumurtası almak istiyor

Ekonomik alanda Afrika’da örnek gösterilebilecek bir ülke konumunda diyebileceğimiz Mauritius ülkesini daha önce hiç duydunuz mu? Hint Okyanusunun ortasında küçük bir ada ülkesi olup en çok ithalat yaptığı üç ülke sırasıyla Çin, Hindistan, Güney Afrika'dır. Türkiye ile olan ticari ilişkisi büyük boyutlarda olmamakla birlikte genel olarak değişen bir eğilim göstermektedir.

Dünyanın dört bir yanından alım ilanları yayınlayan TurkishExporter'a bugün Mauritius'tan güzel bir alım ilanı geldi. Mauritius'ta faaliyet gösteren bir ithalat firması, haftada 12.000 kuluçkalık piliç yumurtası ithal etmek için fiyat teklifi beklediğini belirtti.

Bu alım ilanına erişmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olabilir veya Forie'ye demo üyelik başvurusu yapabilirsiniz.