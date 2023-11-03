Mauritius, Türkiye’den tavuk sosis alacak

Tavuk sosis üreten bir firma iseniz ve Hint Okyanusundaki ada ülke Mauritius’a ihracat yapmak istiyorsanız bu ihracat haberi sizi ilgilendiriyor. TurkishExporter ihracat platformuna bugün bir ithalat alım mesajı bırakan bir Mauritius firması Türkiye’den tavuk sosis almak istediğini bildirdi.

Mauritius’dan yazan bu ithalat firmasının iletişim bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.

Yurt Dışı Gıda İthalatçıları Listesi

Gıda üretimi ve ihracat yapan bir firma iseniz binlerce gıda ithalatçısı firman yer aldığı Forie DataBank’a göz atmanızda yarar var. Hemen ihracat görüşmelerine başlayabileceğiniz bu ithalatçı adreslerinin tamam 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içerir.