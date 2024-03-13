Meksika, mum yapımı için Türkiye’den ‘parafin’ satın alacak!

Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisi olarak dikkatleri üzerine çeken Meksika, Türkiye ile ticaret hacmini 2,26 milyar dolara yükseltti. Türkiye’nin Meksika ile ihracatı son 10 yılda 4 kat artış gösterse de Türk ihracatçılar için Meksika pazarı halen keşfedilmeyi bekleyen büyük bir fırsat olarak kapıda duruyor.

Bugün ise bu fırsatları değerlendirecek olan Türkiye’deki üreticiler için B2B e-ihracat platformuna Meksika’dan bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda Meksika’da proje yöneticiliği yapan ithalatçı firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den parafin satın alacağını belirtti.

Bu alım isteğinde bulunan Meksikalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.