Mermer sektöründe ihracat için yeni kapılar açılıyor: Üreticilere büyük fırsat!

Türkiye'nin mermer sektörü, son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yoğunlaşan üretim faaliyetleri, Türkiye'yi dünya mermer pazarında önemli bir oyuncu haline getiriyor. Sektördeki teknolojik yenilikler ve ihracat odaklı stratejiler ise, Türk mermerinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırıyor.

Türk mermeri kalitesi ve çeşitliliğiyle küresel çapta talep görmeye devam ederken, Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mermer-madencilik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde madencilik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Dominik Cumhuriyeti, Türkiye’den mermer fayans ithal edecek

Mermer, granit ve doğal taş gibi ürünlerin üretimini yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Dominik Cumhuriyeti’nden gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Dominik’te pencere, kapı, cam ve seramikler olmak üzere farklı pazarlara yönelik ürünlerin toptan ithalatı ve dağıtımını yapan bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den mermer fayans satın alacağını belirtti.

Dominik Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.