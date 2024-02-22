Meyve sebze ihracatında hedef: Avrupa, Kanada, Çin

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak 367 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yılın ilk ayında yüzde 8 artışla 178,5 milyon dolar ihracat değerine ulaşan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatına yüzde 49 oranında destek verdiğini vurgulayan Ferhat Gürüz, Avrupa ve Kanada pazarlarında daha etkin olmak ve Çin pazarına girmek için yoğun mesai yaptıklarını belirtti.

En büyük yaş meyve sebze fuarında Türk rüzgarı

Ferhat Gürüz, Almanya’nın başkenti Berlin’de 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın sayılı yaş meyve sebze fuarlarından olan Fruit Logistica’da 21’inci kez milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdiklerini, Türkiye pavilyonunda taze meyve sebze, narenciye ve paketleme sektöründen 41 firmanın ürünlerini tanıtarak yeni ticaret bağlantıları kurduğunu söyledi.

Türk yaş meyve sebze sektörünün geçen yılki ihracatında Avrupa Birliği pazarının 1,3 milyar dolar değerle yüzde 37 paya sahip olduğunu kaydeden Ferhat Gürüz, “Fruit Logistica, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa Birliği üyeleri ile dünyanın bir çok ülkesinden satın almacılarla iş ilişkileri kurma olanaklarının fazla olduğu önemli bir platform. Bu yıl 92 ülkeden 2 bin 600’den fazla katılımcı, 140 ülkeden 64 bini aşkın ziyaretçi çeken fuarda ülkemizin değişen ve artan tüketici taleplerine cevap verebilmesi, etkin şekilde tanıtımı için tüm imkânları kullanarak çalışmalar yaptık” dedi.

“Çin’e yaş meyve sebze ihracatı için hamle yaptık”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç’ın başkanlığındaki 25 kişilik heyetle ocak ayının son haftasında Çin’e gittiklerini kaydeden Ferhat Gürüz, bu ülkeye yönelik yaş meyve sebze ihracatının başlaması için görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Türkiye’nin geçen ekim ayından itibaren Çin makamları ile taze meyve sebze ihracatının başlaması için diplomasi trafiğini artırdığını vurgulayan Gürüz, “Çinli muhataplarımızın ülkemize gelerek bahçe ve işletmelerde incelemelerde bulunmasını ve bunun sonucunda uygunluk vermelerini bekliyoruz. Protokol şartlarının belirlenerek ihracatın önünün açılmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Narenciye ihracatında Kanada ile köprüler güçleniyor

Sektör lideri olan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin Kanada’ya yönelik narenciye ihracatını artırmak için de faaliyetlerini artırdığını ifade eden Başkan Ferhat Gürüz, bu ülkenin en büyük perakende gıda ve süpermarket zinciri olan Loblaw Companies Ltd. firmasının üst düzey yöneticilerini ocak ayında Mersin’de ağırladıklarını söyledi.

Narenciyenin yanı sıra nar, sert çekirdekli meyveler, orman meyveleri ve benzeri ürünleriyle de ilgilenen Loblaw Companies yöneticilerini Akdeniz İhracatçı Birlikleri hizmet binasında 15 ihracatçı firmanın temsilcileriyle buluşturduklarını ve ikili görüşmeler yapıldığı bilgisini veren Ferhat Gürüz, Kanada heyetinin 8 firmanın paketleme tesislerinde de incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Türk yaş meyve sebze sektörünün Kanada pazarında 2023 yılında ihracatını yüzde 73 artırdığını, narenciye ürün grubunda bu rakamın yüzde 124 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Ferhat Gürüz, şunları söyledi: “Loblaw Companies firması ile narenciye ihracatçısı firmalarımızın kuracağı iş ilişkileri ülkemizin diğer ürün gruplarına da özellikle yaş meyve ve yaş meyve sebze mamulleri grupları için olumlu etkide bulunacaktır.”

En fazla ihracat Rusya, Irak ve Romanya’ya

Türkiye’nin ocak ayındaki yaş meyve sebze ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre ele alan Başkan Ferhat Gürüz, şöyle konuştu: “Yılın ilk ayında 531 bin 998 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. En çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde yüzde 6 artış ve 98,7 milyon dolar değer ile mandalina birinci sırada yer aldı.

Bunu yüzde 18 artış ve 60,4 milyon dolar değer ile domates, yüzde 15 artış ve 37,3 milyon dolar değer ile limon takip etti. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeleri incelediğimizde, Rusya, Irak ve Romanya en yüksek değerlere ulaştığımız pazarlar oldu. Rusya’ya 81,9 milyon dolar, Irak’a 48,8 milyon dolar, Romanya’ya 31,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”