Meyve suyu üreticilerine: BAE’ye ihracat kapıda!

Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, dünya çapında ticaret yapmak isteyen firmalara milyonlarca dolarlık ihracat fırsatı sunuyor. Her gün güncellenen ilanları takip ederek fırsatları değerlendiren Türk üretici ve ihracatçı firmalar ise global pazarlarda yer alma fırsatını yakalıyor.

Buna göre üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir ithalat ilanını yayınladı. Bu kapsamda BAE’de faaliyet gösteren ithalatçı firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden meyve suyu satın alacağını belirtti.

BAE’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

İçecek ithalatçısı şirketler listesine hemen ulaşın

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin içecek sektöründeki ithalatçı listelerini https://www.forie.com/tr/veri-bankasi/gida-sanayii/icecek-kahve-cay/ üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde içecek sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.