Mısır firması, yüksek miktarlarda kedi kumu alacak

Türkiye'nin önde gelen e-ihracat platformu olan TurkishExporter, her gün yayınladığı farklı ülkelerden ve sektörlerden gelen birçok alım ilanı ile dikkat çekiyor. Türk ihracatçıları için en büyük zorluklardan biri olan müşteri bulma sorununu ortadan kaldıran bu platform, Türk ihracatçılara önemli fırsatlar sunuyor.

Uzak Doğu'dan başlayarak komşu ülkelerimize kadar geniş bir coğrafyadan gelen alım ilanları, gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi yaklaşık 43 ana sektör ve 578 alt sektör için her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyor.

Bugün de yüksek miktarlarda kedi kumu ithal edeceğini söyleyen Mısır’daki ithalatçının alım talebini Türk firmaları ile buluşturan TurkishExporter, platform ile ilk kez tanışacak olan firmalara bu alım ilanının içeriğini ücretsiz bir şekilde paylaşıyor.

İlanda yer alan kedi kumu ithalat edecek olan firma ile temasa geçebilmek için Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açmak gerekiyor.