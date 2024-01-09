Mısır, oluklu çelik saç ithal edecek

Türkiye, Mısır’ın 4’üncü büyük ticaret ortağı unvanını taşımaya devam ederken, İki ülke arasındaki başarılı ticari ilişkilerin ivmesi artırılarak, ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması, Mısır ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da güçlenerek gelişeceğini ortaya koydu.

Bugün ise Mısır’da entegre endüstriler, enerji ürünleri ve çözümleri, mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri üzerine 34 yıldır çalışmalar yapan bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’deki üreticilerden oluklu çelik saç satın alacağını belirtti.

Mısırlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.