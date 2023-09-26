Mısır, sandviç panel alımı yapacak

Toplam 79,71 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Mısır’dan gelen bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Tekstil sektöründe iplik ve kumaş üreticisi olan ve bu ürünlerin tedariğini sağlayan Mısır firması, çatı ve duvarlar için sandviç panel ithal edeceğini yazdı.

Talebin detaylarında ürün özelliklerine değinen firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Yapı ve inşaat sektöründe hazır ihracat müşteri listeleri

Türkiye’de yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya sahip veya yapı ve inşaat sektörü ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz aşağıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Henüz ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ithalatçı şirketin adresi bu kaynakta.



Yalıtım ve izolasyondan panellere kadar birçok üründe hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. Üretim veya ihracat yaptığınız sektördeki veriler “Forie DataBank”a henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTIP Kodu 730890 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 730890 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 730890- Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı; inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri-Diğerleri