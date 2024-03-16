Mısırlı firma, Türkiye’den çelik levha ve çelik rulo üreticisi arıyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden alınan bilgilere göre; ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artışla 3,2 milyon tona yükseldi. Nihai mamul çelik tüketimi ise aynı dönemde yüzde 19,5 artışla 3,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Bugün ise Türk demir-çelik sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, sektöre dair Mısır’dan gelen bir alım talebini kullanıcılarına sundu. Bu kapsamda Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den çelik levha ve çelik rulo satın alacağını belirtti.

Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Demir-çelik üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin demir-çelik sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde demir-çelik sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.