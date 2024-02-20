‘Mobilya üreticilerine’ ihracat kapısı bugün fırsatlar ülkesi Fas’a açılıyor!

Fas’ta altyapı, sanallaştırma, güvenlik, veri ve ağ oluşturma gibi daha birçok alanda kurumsal çözümler sunan ithalatçı firma, kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ihracat fırsatı sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye’den hastane ofis mobilyaları satın alacağını belirtti.

Fas’tan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hastane mobilyası üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mobilya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Fas pazarına giriş bileti

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Fas pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Fas’taki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Fas’ta faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Fas’ta ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.