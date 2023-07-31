Mobilya'da dijital pazarlama dönemine hazır mıyız?

İhracat pazarlamasında onlarca ülkeye hiç gitmeden oradaki toptancıları, mağazaları ve ithalat şirketlerini bulmak mümkün mü? Evet. Dijital marketingde atılması gereken adımlardan bir tanesi pazarda yer alan şirketlere ulaşmak. TurkishExporter, 1 Temmuz başlattığı yeni hizmetinde üyesi firmalara nokta atışı hedef sektör şirketleri sağlıyor.

TurkishExporter, mobilya sektörüne özel önem verecek

TurkishExporter ve Forie B2B mobil ihracat platformları marka sahibi KOBİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gazel, " TurkishExporter; bakanlığın 2028 yılı ihracat vizyon ve hedeflerini, paralelinde büyük sektörlerin hedeflerini yakında izliyor. 100 sektör seçtik bunların başında da mobilya sektörü geliyor. Mobilya geçen yıl 4,7 milyar dolar ihracat yaptı. Mobilyacıların 2028 hedefi ise 12 milyar dolar. Yani sektör mevcut rakamı 2,5 kat artırmak için çok çalışacak. Bu da demektir ki sektör yürümeyecek adeta koşacak. Bizde bu sektör için özel bir takım kuracağız. Dijitale pazarlama yatkın şirketlerle çalışıp onlara yeni müşteriler için özel veriler hazırlayacağız. Mobilya sektörünü önceledik, yıl sonuna 80-100 dolayında hedef ülkenin verilerini üyelerimize sunacağız "

Büyük hedefler için dijital çarpanlara ihtiyaç var

Gazel, " Ülke ihracatı 2002'den bu yana güzel bir hikâye yazdı. İki binli yılların başında düşünülemeyen şeyler başarıldı. Şimdi neden olmasın? Başarabiliriz ama mecburi bir dönüşüme yönelmeliyiz tıpkı kentsel dönüşüm gibi. Şirketler ve ihracat departmanları dijital olarak yeniden yapılanmalı, hem de hemen. Mevcut KOBİ'lerin patronları ve dış ticaret departmanları konvansiyonel, klasik ihracatçı tutuculuğunu bırakmalılar. Z kuşağını ve teknolojiyi devreye almalıyız. Çin, mobilyada 7502 km. uzaklığa mal satmış, Türkiye 2596 km. uzaklığa gidebilmiş. Çinliler mi çok seyahat etti yoksa müşterileri onlara mı geldi. Hayır, ikisi de değil; e-ihracatı ve dijitali çok iyi kullandılar."

Uzak ülkelere Z kuşağı ve dijital ihracatla gidelim

İhracatta dijitali çok iyi kullanan yeni nesiller işbaşı yapmalı diyen Ali Gazel, "Bir şirket düşünün bir yıllık takvimde 30-40 yeni pazarda bizzat bulunamaz, fuara gidemez ve hepsinde sahada olamaz ama iyi bir ekiple 100 ülkede aktif dijital pazarlama yapabilir. Yine bir başka açıdan bakalım bir mobilya firması düşününki 10 yılda 20 ülkeye girmiş ve aktif ihracatta. Bundan sonraki 20 ülke için beş, on yıl mı bekleyecek, hayır. Dijitali iyi kullanacak. Biz değil, veriler bizim iyi çalışacak. Patronların tombul parmakları dijitale uzak. O halde patronlar; yatırımda, tecrübede bileklerini ve gücünü kullansın. Yeni nesilde cepte ve laptopta olsun."