Morityus otellerine tuvalet kağıdı ihraç fırsatı

Yıl boyu turizm ile ilgi çeken Morityus’taki otellerin tuvalet kağıdını tedarik eden şirketler arasında olmak ister miydiniz? Bir ada ülkesi olan Morityus, Türkiye’deki tuvalet kağıdı üreticileri için benzersiz fırsatlar sunuyor. Morityus’taki otellere tuvalet kağıdı tedarik eden şirket, Türkiye’den tedarik ihtiyacını karşılama kararı aldı. Bu önemli fırsatı bağlantısını kullanarak detaylara ulaşabilirsiniz ve talebi bırakan otelin iletişim bilgilerine ulaşmak için başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye, 5 yılda liderliği aldı

Türkiye'nin 2022 yılında dünya tuvalet kağıdı ihracatı 564,12 milyon doları buluyor. Morityus'a olan ihracat ise son 5 yılda büyük bir artış göstererek 2,18 milyon dolara yükseldi; bu da ihracatın hızla büyüdüğünü gösteriyor. Morityus, Türkiye'den tuvalet kâğıdı ithalatında öne çıkan ülke konumunda, Endonezya, Malezya, Güney Afrika gibi diğer ülkelere kıyasla daha fazla tercih ediyor.

Turkuaz rengi denizi ve plajlarıyla ünlü Morityus'un turizmi, 1,5 milyona yaklaşan turist sayısıyla Türk tuvalet kâğıdı üreticileri için cazip ve büyüme potansiyeli yüksek olduğunu gösteriyor.