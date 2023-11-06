Nijerya, market rafları almak istiyor

Nijerya, Afrika’nın en büyük pazarı ve ekonomisi olarak Ticaret Bakanlığı’nın ‘Hedef ülke’ seçtiği 18 ülkeden biri olarak yer alıyor. Kıtadaki en önemli petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Nijerya, 2020 yılında Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağı oldu.

Bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformunda TurkishExporter’da yer alan bir ihracat alım ilanında Nijeryalı firma, Türkiye’den market rafları satın almak için alım ilanı yayınladı. Bu ihracat fırsatını görmek isteyen üretici ve ihracatçılar Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçının firmanın iletişim detaylarına ulaşabiliyorlar.