Norveçli firma, demonte elektrikli bisiklet almak için İstanbul'a geliyor

Türkiye’nin önde gelen ithalat ve ihracat platformu TurkishExporter, 25 yılı aşkın tecrübesiyle Türk iş dünyasına kolaylıklar sunmaya devam ediyor. Her gün platforma yüklenilen yüzlerce ilan sayesinde, sektör veya ülke fark etmeksizin ithalat ve ihracatçılar bir araya geliyor. Türkiye’den ürün ithal etmek için Türkiye’ye özellikle gelen firmalar, TurkishExporter e-ihracat portalına bıraktıkları ilanla yüz yüze görüşeceği firmaları seçiyor. Ziyaret planını hazırlıyor ve hızlı bir şekilde anlaşma yapıyorlar.

TurkishExporter, bugün bu fırsatlara örnek olarak verilebilecek bir ilan yayınladı. İlanda Norveç’te taşımacılık sektöründe çalıştığını ve demonte elektrikli bisiklet ithal etmek istediğini söyleyen ithalatçı firma, bu ay sonunda İstanbul’a geliyor.

Norveçli bu ithalatçı firma Türkiye’ye gelmeden önce demonte elektrikli bisiklet sektöründeki firmalarla ticaret ziyaretini planlamayı düşünüyor. Bu firma yetkilisi ile iletişime geçmek isteyen ihracatçı firmalar, Forie’de basic/demo hesap açarak ithalatçının iletişim bilgilerine ulaşabilir ve kendilerini tanıtmak için bir fırsat yakalayabilirler.