On binlerce dolarlık ihracat fırsatlarına açık erişim

TurkishExporter ve Forie.com ihracat platformları, her hafta sonu o haftadan özel derlenmiş on binlerce dolarlık ihracat fırsatı açık yayınlıyor.

Forie.com’u, sosyal medya kolaylığında mobil ihracat platformu mottosuyla duyuran TurkishExporter, global markası Forie’de üyelik sistemi kaldırdı. Daha çok ziyaretçi çekmek ve daha çok uygulama indirtmeyi hedefleyen şirket üyelerine birçok ihracat fırsatını ücretsiz yayınlıyor.

Her hafta ilk kez Dünya Gazetesi okurlarının ziyaret edebileceği şekilde Pazar gün özel açık ihracat alın ilanları yayınlanan Forie.com, bu hafta şu açık ilan başlıklarına yer verdi.

Aşağıda listelerde yer alan ilanlar erişim için uygulamayı bir kez indirmeniz ve şirket hesabınız aktif hale getirmeniz gerekiyor. Detaylı bilgi almak için başvuru yapabilirsiniz.

06 Ağustos 2023 Açık İhracat Alım Talepleri

- Kırgızistan’a ihracat için çocuk bezi alım talebi

- İhracat amaçlı ambalaj sektörü pet preform alım talebi

- Mersin liman teslim 2 bin ton kamış şekeri alım talebi

- Soya küspesi ithalat talebi

- BAE Birleşik Arap Emirlikleri

- Etiyopya firması, Türkiye'den sabun üretim makineleri almak istiyor

- Bulgaristan’dan Türkçe yazan soydaş, Türkiye’den kutulu baklava ithal edecek

- Rusya alabalık kuluçka makinesi ithalatı – alım talebi

- Irak’tan yazan ithalatçı plastik akrilik levha almak istiyor

- Romanya’dan ithalatçı, Türkiye’den promosyon malzemeleri ithal edecek

- Mısırlı ithalatçı, Fren diski üreticileri arıyor

- Kuveytli firma, mantar üretim kompostu ithal edecek

- Ermenistan – Türkiye’den okul tahtası / okul mobilyaları alacak