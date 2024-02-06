Otomotivde ocak ayı ihracat rekoru kırıldı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 2 milyar 779 milyon 940 bin dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin sektörler arasındaki payı ise yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Ocakta en fazla dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış ve 1 milyar 171 milyon dolarla "tedarik endüstrisi" ürün grubunda yapıldı.

"Binek otomobil" ihracatı yüzde 13 azalarak 772 milyon 898 bin dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 27 artışla 504 milyon 667 bin dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı yüzde 61 yükselişle 160 milyon 712 bin dolar olurken "çekiciler" ihracatı da yüzde 10 düşüşle 139 milyon 897 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya en büyük pazar

Ülke bazında en büyük pazar Almanya'ya 417 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Birleşik Krallık 333 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar oldu. Bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 11 arttı.

Üçüncü büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 4 azalarak 272 milyon dolar oldu.

Geçen ay önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 31, Slovenya'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 19, Fas'a yüzde 39, Portekiz'e yüzde 41 ve Cezayir'e yüzde 424 ihracat artışı yaşandı.

AB ülkelerine ocakta yüzde 1'lik artış

Avrupa Birliği ülkeleri geçen ay yüzde 67,5 pay ve 1 milyar 877 milyon dolarla ülke grubu bazında ihracatta yine ilk sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat yüzde 1 arttı.

"Diğer Avrupa Ülkeleri" grubuna yüzde 12, "Afrika Ülkeleri" grubuna da yüzde 35 ihracat artışı yaşandı.

Rakamları değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Yılın başında sektör tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracatına ulaştık. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs minibüs midibüs ihracatı çift haneli arttı. İtalya, Slovenya ve Romanya'ya yüksek oranlı artışlar kaydettik." ifadelerini kullandı.