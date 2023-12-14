Oyuncak ithalatçılarına ulaşmanın en kolay yolu: TurkishExporter

Oyuncaklar; başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanı eğlendirirken, fiziksel ve psikolojik gelişim için de çok büyük bir öneme sahiptir. Oyuncak endüstrisi ise tasarım, mühendislik, pazarlama ve üretim gibi alanlarda büyük istihdam yaratma potansiyeli ile önemli bir sektör olmuştur.

Türkiye’de ise oyuncak sektörü 2020 yılında başlayan pandemi ile ivme kazanarak eşi görülmemiş bir yükselişe şahit olmuştur. Pandemiyle beraber uzaktan eğitim, sokağa çıkma yasakları ve uzun süre evde vakit geçirme mecburiyeti, oyuncak üreticilerinin daha çok rağbet görmesine ve oyuncak endüstrisinin pazar payının artmasına neden oldu.

Son 5 yılda ise Türkiye’nin oyuncak ihracatı 3 katı arttı. Sektörde yaşanan bu önemli yükselişle birlikte Türk ihracatçılar için de fırsat kapıları aralandı. Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie, oyuncak sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanını yayınlıyor. Ayrıca birçok farklı ülkenin oyuncak sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde oyuncak sektörün de iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Türkiye’nin ahşap oyuncakları, Fransa’ya yolcu

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter, şimdi de Türk oyuncak ihracatçılarını ilgilendiren bir alım talebini duyurdu. Bu kapsamda Fransa’dan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakan bir ithalatçı, Türkiye’den ahşap oyuncaklar alacak.

İlanını Türkçe bırakan Fransız ithalatçıyla kolayca iletişime geçebilecek olan üreticiler Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Oyuncak ihracatında eşi görülmemiş yükseliş

Türkiye'de oyuncak sektörünün ihracatı 5 yılda 3 katına çıkarken ithalat ise yüzde 32,5 geriledi. Bu yılın 10 aylık döneminde sektörün ihracatı 76 milyon 193 bin dolara ulaştı. Ülkeler bazında bakıldığında, en çok ihracat gerçekleştirilen ülke 6 milyon 237 bin dolarla ABD olurken bu ülkeden ithal edilen oyuncak tutarı ise 566 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

ABD'yi 5 milyon 888 bin dolar ihracatla Rusya takip etti. Rusya'yı 5 milyon 41 bin dolarla Romanya, 4 milyon 417 bin dolarla Birleşik Krallık, 3 milyon 779 bin dolar ile Yunanistan izledi.

Oyuncak türlerine göre ihracat rakamları

Oyuncak türlerine göre bakıldığında; takım veya set halinde diğer oyuncaklarda 12 milyon 125 bin dolar, bilmecelerde (puzzle) 4 milyon 433 bin dolarlık ihracat yapıldı. Çocuklar için üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar ile oyuncak bebekler için arabalardan oluşan tekerlekli oyuncaklar grubunda ise 6 milyon 119 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Oyuncak bebeklerin ihracatı da 2 milyon 180 bin dolar olarak hesaplandı.