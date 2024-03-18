Özbekistan, Türkiye’den ‘askeri ayakkabı’ üreticisi arıyor!

Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran Özbekistan, 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici bir hale gelmiştir.

Bu gelişmeler kapsamında Özbekistan’ın yeni yatırım alanlarından en çok yararlanacak kesimin Türkiye’deki üreticiler olduğu düşünülürken, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter da bugün Özbekistan’dan gelen bir ithalat talebini yayınlandı.

Bu kapsamda Özbekistan’da inşaat malzemeleri ve endüstriyel ekipmanların toptan satışını yapan bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den askeri ayakkabı satın alacağını belirtti.

Özbek ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.