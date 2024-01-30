Özbekistan’dan ihracat fırsatı: “Yumurta sarısı tozu”

Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran Özbekistan, 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici bir hale gelmiştir.

Bu gelişmeler kapsamında Özbekistan’ın yeni yatırım alanlarından en çok yararlanacak kesimin Türkiye’deki üreticiler olduğu düşünülürken, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da, Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen bir ithalat talebi yayınladı.

Yayınlanan ilanla Özbekistan pazarına endüstriyel ekipman ve bunların bileşenlerini tedarik eden bir firma Türkiye’den yumurta sarısı tozu satın alacağını belirtti. Özbekistan’dan gelen ithalat talebini değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.