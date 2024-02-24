Pakistan, Türkiye’den endüstriyel ocak ithal edecek!

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Pakistan’dan gelen bir ithalat ilanını paylaştı.

Bu kapsamda Pakistan’da ticari mutfak ekipmanları tedarik ederek restoran endüstrisi alanında hizmet veren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den endüstriyel ocak satın alacağını belirtti.

Pakistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Pakistan ihracat pazar araştırması

Pakistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Pakistan’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.