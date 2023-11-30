‘Panço’ üreticilerine Almanya’dan ihracat fırsatı

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için önemli fırsatlar sunan TurkishExporter, bugün Almanya’dan gelen bir alım ilanını duyurdu. Kozmetik sektöründe kaş ve kirpik, cilt bakımı ve güneşten korunma ürünleri gibi geniş bir yelpazede hizmet veren Alman ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye'den kadın pançosu alımı yapmak istediğini söyledi.

İthalatçı Alman firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız basic hesap sahibi olmanız gerekiyor. İlk kez üyelik yaptıran basic hesap sahipleri, ilk girişte 10 kredi kazanarak ve bu ilandaki alıcıya erişebilirler.

Forie Databank ile Almanya pazarına giriş yapın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.