Paslanmaz çelik saç üreticileri! Mısır ürünlerinizi satın alacak

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır neredeyse her sektörden alım ilanlarını TurkishExporter’da yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor.

İki ülke arasındaki bu olumlu gelişmeler devam ederken, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını aralıyor. Buna göre Mısır’da nakliye hizmeti sunan ithalatçı bir firma TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türk üreticilerden paslanmaz çelik saç satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır’a kolay ihracat imkanı

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyor.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.