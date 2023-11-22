Polonya, çorap ve tayt üreticisi arıyor

Türkiye ile arasındaki diplomatik ilişkilerin 609 yıl öncesine dayandığı bilinen Polonya, Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini geçen yıl 10 milyar dolara yükselterek rekor seviyeye ulaştırdı. Bu kapsamda birçok ülke pazarına kolay ulaşım sağlayan Polonya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Polonya’da bebekler, çocuklar ve gençler için tayt ve çorap üretiminde uzmanlaşmış bir şirket, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Turkishexporter’a bıraktıkları ilanla çocuklara yönelik çorap ve tayt üreticisi aradıklarını belirtti. Polonya merkezli ithalatçı firmanın ilan detaylarını görmek ve ithalatçı ile iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz.

Polonya pazarına kolay ihracat

Polonya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Polonya’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Rakamlarla Polonya

Polonya’nın 2004 yılındaki AB üyeliğine kadar 23 Nisan 1974 tarihli Ticaret Anlaşması ve 4 Ekim 1999 tarihli Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde şekillenen Türkiye-Polonya ticari ilişkileri, bu tarihten itibaren Gümrük Birliği esasına dayanarak yürütülmeye başlandı. Türkiye ile Polonya arasındaki ticaret hacmi, 2000’den bu yana düzenli olarak her yıl ortalama yüzde 15 ila 25 arasında arttı. 2022’de 9.8 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde Türkiye’nin Polonya’ya ihracatı 5.5 milyar dolar, ithalatı ise yaklaşık 4.3 milyar dolar oldu. Türkiye, geçen yıl Polonya ile ticarette 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.