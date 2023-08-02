RanoHome'dan e-ihracat atağı

Kayseri merkezli mobilya üretimi yapan Mert Mobilya, RanoHome markası altında TurkishExporter e-ihracat platformu ile dünyanın dört bir yanından gelen taleplerle büyümeye devam ediyor.

2012 yılında kurulan şirket, 30 kişilik çalışan kadrosuyla kaliteli ve özgün mobilya üretimine odaklanıyor.

TurkishExporter ile yeni bir dönem başladı

RanoHome, Türk mobilya sektörünü dünya pazarlarında tanıtmak ve dünya çapında müşterilere ulaşmak amacıyla TurkishExporter ile iş birliği yapmaya başladı.

RanoHome, düzenli olarak TurkishExporter platformunu kullanarak dünyanın dört bir yanından gelen talepleri değerlendiriyor ve yeni müşterilerle çalışmaya başlıyor.

Halihazırda Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Kosova, Gürcistan, Özbekistan, Kıbrıs, Kenya, Gana, Nijerya, Cibuti, Kamerun ve Irak gibi toplam 16 önemli pazara ihracat yapan şirket, ayrıca fuarlara katılım ve müşteri ziyaretleri gibi yöntemlerle de ihracatlarını artırmak için çaba sarf ediyor.

Çin ve Polonya en büyük rakiplerimiz

Uluslararası arenada Çin ve Polonya gibi ülkelerle rekabet içinde olduklarını söyleyen Mert Mobilya Kurucu Ortağı Halil Yılmaz, “E-ihracat doğru müşterilere ulaşma konusunda bize yardımcı oluyor. Bu sayede potansiyel müşterilere daha kolay ve güvenilir şekilde ulaşabiliyoruz. Hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de bizi doğru alıcılarla buluşturuyor. Bir anlamda, TurkishExporter sistemi bizim için çalışıyor.” dedi.

İki haftada ilk e-ihracat, 3 ülkeye düzenli ihracat

İhracatta önemli olanın hizmet ve ürünleri eksiksiz, paketleme hatası olmadan ve servis sürelerinin makul seviyede tutmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, TurkishExporter ile tanıştıktan iki hafta sonra ilk e-ihracatımızı yaparak, en hızlı ihracatı gerçekleştirdiklerini ve süreç içerisinde Irak, Fransa ve Kanada'ya düzenli ihracata başladıklarını açıkladı.