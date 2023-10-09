Romanya, polar kumaş satın almak istiyor

132,69 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Romanya’dan bugün bir alım talep, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Tekstil sektöründe kadın, erkek ve çocuklar için triko ve kazak üreticisi olan ve bu ürünleri Avrupa’ya ihraç eden Romanya merkezli firma, Türkiye’den polar kumaş satın almak istediğini yazdı. Bu ithalatçı ve ihracatçı şirketin adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Romanya ihracat pazar araştırması

Romanya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Romanya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde veriler henüz yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 6001 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 6001 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 6001 – Örme veya kroşe tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat veya havlu mensucat dahil):