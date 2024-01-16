Romanya, Türkiye’den panel çit tedarik edecek

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ise Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için bir ilan yayınladı. 28 yıldır yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’deki ihracatçılardan panel çit satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Yapı ve inşaat ithalatçısı şirketler listesi

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmeler ile Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor. Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yapı sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.