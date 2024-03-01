Romanya, Türkiye’nin şifalı bitkilerine ve baharatlarına talip!

Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ise Romanya’da iş fırsatı yakalayabilecek olan Türk üreticiler için ithalat ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu kapsamda gıda sektöründe faaliyet gösteren Romanyalı firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den bitki ve baharatlar satın alacağını belirtti.

Romanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla baharat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin baharat sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde baharat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.